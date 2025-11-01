Morte Aniello Scarpati a Torre del Greco arrestato Tommaso Severino per omicidio stradale e omissione di soccorso | positivo ad alcol e sostanze psicotrope

Ilgiornaleditalia.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 28enne, titolare con la famiglia di un negozio d’ingrosso di abbigliamento, è stato arrestato dopo essere stato identificato come conducente del Suv preso a noleggio. A suo carico, oltre all’omicidio stradale aggravato dall’uso di stupefacenti, è stata contestata l’omissione di soccorso insieme a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

morte aniello scarpati a torre del greco arrestato tommaso severino per omicidio stradale e omissione di soccorso positivo ad alcol e sostanze psicotrope

© Ilgiornaleditalia.it - Morte Aniello Scarpati a Torre del Greco, arrestato Tommaso Severino per omicidio stradale e omissione di soccorso: positivo ad alcol e sostanze psicotrope

Leggi anche questi approfondimenti

morte aniello scarpati torreChi era Aniello Scarpati, il poliziotto di 47 anni morto nel Napoletano - Aniello Scarpati, 47 anni, è il poliziotto morto nell’impatto tra la volante e un’automobile. Riporta msn.com

Incidente tra Suv e volante della polizia: morto l'agente Aniello Scarpati. Come sta il collega Ciro Cozzolino VIDEO - È in rianimazione, intubato ed in ventilazione meccanica con una frattura al bacino e varie contusioni d’organo. Si legge su ilgazzettino.it

morte aniello scarpati torreTorre del Greco'da trajedi: Bir polis memuru kazada öldü. - Un tragico incidente stradale a Torre del Greco ha causato la morte di Aniello Scarpati, un poliziotto di 47 anni, e ha lasciato gravemente ferito un suo collega. Come scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Morte Aniello Scarpati Torre