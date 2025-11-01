Morte Aniello Scarpati a Torre del Greco arrestato Tommaso Severino per omicidio stradale e omissione di soccorso | positivo ad alcol e sostanze psicotrope

Il 28enne, titolare con la famiglia di un negozio d’ingrosso di abbigliamento, è stato arrestato dopo essere stato identificato come conducente del Suv preso a noleggio. A suo carico, oltre all’omicidio stradale aggravato dall’uso di stupefacenti, è stata contestata l’omissione di soccorso insieme a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Morte Aniello Scarpati a Torre del Greco, arrestato Tommaso Severino per omicidio stradale e omissione di soccorso: positivo ad alcol e sostanze psicotrope

Leggi anche questi approfondimenti

La notizia della morte dell’Assistente Capo Coordinatore Aniello Scarpati, tragicamente deceduto la scorsa notte a Torre del Greco durante il servizio, mi rattrista profondamente. Esprimo profondo cordoglio e sincera vicinanza alla famiglia. La sua morte ci rico - X Vai su X

La morte di Aniello Scarpati è una ferita profonda per tutta la nostra comunità. Una tragedia dolorosa. Il poliziotto in servizio presso il commissariato di Torre del Greco stanotte stava semplicemente facendo il proprio lavoro, quando la sua volante è stata centra - facebook.com Vai su Facebook

Chi era Aniello Scarpati, il poliziotto di 47 anni morto nel Napoletano - Aniello Scarpati, 47 anni, è il poliziotto morto nell’impatto tra la volante e un’automobile. Riporta msn.com

Incidente tra Suv e volante della polizia: morto l'agente Aniello Scarpati. Come sta il collega Ciro Cozzolino VIDEO - È in rianimazione, intubato ed in ventilazione meccanica con una frattura al bacino e varie contusioni d’organo. Si legge su ilgazzettino.it

Torre del Greco'da trajedi: Bir polis memuru kazada öldü. - Un tragico incidente stradale a Torre del Greco ha causato la morte di Aniello Scarpati, un poliziotto di 47 anni, e ha lasciato gravemente ferito un suo collega. Come scrive notizie.it