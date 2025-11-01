Morta Francesca Duranti la scrittrice che ha dato voce con grazia e ironia all’anima borghese
Si è spenta a Lucca, all’età di novant’anni, Francesca Duranti, autrice tra le più riconoscibili e raffinate della narrativa italiana del secondo Novecento. La sua opera, segnata da un’ironia gentile e da un’inquietudine sottile, ha attraversato quarant’anni di letteratura raccontando la borghesia, la ricerca di sé, il tempo e la nostalgia. Duranti è stata una scrittrice riservata, ma la sua voce limpida e personale ha lasciato un segno profondo. Nei suoi romanzi convivono misura e passione, eleganza e malinconia: un equilibrio raro, che l’ha resa una delle narratrici più amate e rispettate del suo tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
“Gaia è morta. La vicina d’incubatrice di Francesca se n’è andata, la notte, tra i bip del- la TIN e le lacrime dei suoi genitori. Penso che non abbia neanche senso spiegarvi o raccontarvi cosa aveva, a che settimana è nata, a chi somigliava, da quanto tempo er - facebook.com Vai su Facebook
Mondo della cultura in lutto, è morta la scrittrice Francesca Duranti - La scrittrice Maria Francesca Rossi, nota come Francesca Duranti, è morta all’età di 90 anni. Da msn.com
Addio a Francesca Duranti, narratrice del sentimento: aveva 90 anni - Morta a Lucca all'età di 90 anni la scrittrice Francesca Duranti, una delle voci più originali e raffinate della narrativa italiana del secondo Novecento, che nei suoi romanzi ha descrit ... Lo riporta msn.com
Letteratura: addio a Francesca Duranti, scrittrice genovese che raccontò il disincanto della borghesia - Era figlia di Paolo Rossi, già presidente della Consulta, e viveva da molti anni in una villa a Lucca. Lo riporta telenord.it