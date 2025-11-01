Morta Francesca Duranti la scrittrice che ha dato voce con grazia e ironia all’anima borghese

Si è spenta a Lucca, all’età di novant’anni, Francesca Duranti, autrice tra le più riconoscibili e raffinate della narrativa italiana del secondo Novecento. La sua opera, segnata da un’ironia gentile e da un’inquietudine sottile, ha attraversato quarant’anni di letteratura raccontando la borghesia, la ricerca di sé, il tempo e la nostalgia. Duranti è stata una scrittrice riservata, ma la sua voce limpida e personale ha lasciato un segno profondo. Nei suoi romanzi convivono misura e passione, eleganza e malinconia: un equilibrio raro, che l’ha resa una delle narratrici più amate e rispettate del suo tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

