Morello prende a pugni l’ignoranza

Undici gradini come quelli di una scala che deve riportare in alto il pugilato. Il progetto “The Art of Fighting” di Edoardo Germani, che era partito con 4 pugili. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Morello prende a pugni l’ignoranza

Argomenti simili trattati di recente

TEDUA è tornato e si prende San Siro: il 24 giugno 2026 il live storico dell’artista dei record #tedua #sansiro - facebook.com Vai su Facebook

"Jazz, pugni, haters, lacrime e un'autoradio": Morello e Brancale, l'amore tra un pugile e una cantante - Lui pugile che tra due settimane combatte per l'Europeo, lei una delle voci cult d'Italia alle prese con l'ultima tappa del tour, una storia d'amore nata sui social, un ring e un palcoscenico con tant ... Secondo msn.com