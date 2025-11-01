Morata si fa ipnotizzare da Milinkovic-Savic | che occasione per l’ex Juve in Napoli Como grave errore dell’attaccante dagli 11 metri
Morata si fa ipnotizzare da Milinkovic-Savic: l’ex Juve sbaglia il rigore in Napoli Como, ecco cosa è successo. Un vero e proprio incubo per gli attaccanti, un “pararigori” di livello mondiale. Vanja Milinkovic-Savic si sta confermando uno dei portieri più decisivi d’Europa dagli undici metri. Il portiere serbo si è reso protagonista di un’altra prodezza, neutralizzando l’ennesimo tiro dal dischetto e confermando statistiche a dir poco pazzesche. Vanja Milinkovic-Savic: ipnotizzato anche l’ex Juve Morata. La fama di Milinkovic-Savic come specialista dagli undici metri si è consolidata nella partita di oggi tra Napoli e Como. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
