Monza sul tetto del mondo Astro Roller Skating trionfa in Cina

Astro Roller Skating conquista la Cina e diventa campione del mondo. La squadra di pattinaggio a rotelle sincronizzato Monza Precision Team Senior, giovedì 30 ottobre, ha conquistato il pubblico e la giuria del Beijing Yanqing District Comprehensive Gymnasium of the Fitness Center dove si è svolto il 69esimo Campionato Mondiale Fisr di pattinaggio artistico. Gli atleti monzesi (17 ragazze e un ragazzo) hanno trasmesso emozioni, danzando sulle toccanti note dell’Hallelujah di Leonard Cohen in una coreografia dal titolo “Secret Chord“ preparata magistralmente dalla loro straordinaria allenatrice e coreografa Paola Biella. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

