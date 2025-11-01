Monza oltre 10 chili di cocaina in un doppiofondo del bagagliaio | arrestato

Monza, 1 novembre 2025 - La Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Monza, ha arrestato un cittadino albanese di 27 anni per la detenzione di oltre 10 kg di cocaina. Gli agenti della Squadra Mobile milanese, nel corso di un ordinario servizi di controllo, transitando per la periferia di Monza hanno individuato un'autovettura condotta da un uomo che, procedendo a bassa velocità, si guardava ripetutamente intorno. Una verifica nelle banche dati ha permesso di accertare che l'autovettura, intestata a una cittadina italiana residente a Siracusa, risultava gravata da diversi provvedimen ti di natura amministrativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

