Monza controlli nella notte di Halloween | locale chiuso per gravi irregolarità
Monza, 1 novembre 2025 – Un locale chiuso per irregolarità di vario genere. In occasione della notte di Halloween, la polizia locale ha effettuato controlli mirati nelle principali aree della movida cittadina con l’obiettivo di prevenire feste illegali e contrastare lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo e intrattenimento abusive, oltre che garantire la sicurezza dei cittadini, la tutela dei consumatori e il rispetto delle norme a salvaguardia della concorrenza leale tra le attività economiche. L’operazione si è conclusa con la chiusura immediata di un locale e la sospensione dell’attività fino all’adempimento delle prescrizioni imposte dai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
