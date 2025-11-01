Monumenti e musei civici di Verona con ingresso a 1 euro | riparte l' iniziativa
Ripartono il 2 novembre le domeniche a 1 euro nei Musei Civici di Verona, l'iniziativa che permette di visitare musei e monumenti a tariffa agevolata la prima domenica del mese.La promozione è valida per tutti i musei e monumenti civici, esclusa la Casa di Giulietta.Viene consigliato di. 🔗 Leggi su Veronasera.it
