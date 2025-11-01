Monteruscello infermiera e volontaria protezione civile aggredite | la solidarietà dell’Asl Napoli 2 nord

La Direzione Strategica dell’ASL Napoli 2 Nord esprime la massima e incondizionata vicinanza alla dipendente in servizio presso lo sportello CUP della sede di Monteruscello che è stata oggetto di un’ennesima, inqualificabile aggressione da parte di un utente. L’episodio, che ha comportato l’immediata chiusura dello sportello, si aggiunge ad un clima di crescente tensione e . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Monteruscello, infermiera e volontaria protezione civile aggredite: la solidarietà dell’Asl Napoli 2 nord

