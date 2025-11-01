Montemesola droga in piazza | arrestato 25enne
Tarantini Time Quotidiano Retata antidroga dei carabinieri di Martina Franca a Montemesola, dove un ragazzo di 25 anni del posto, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Il giovane è stato beccato nella notte intorno alle 2.30 dai Carabinieri del Norm di Martina Franca, in Piazza IV Novembre, nelle vicinanze di un bar. Il 25enne, in compagnia di un amico quasi coetaneo, risultato già segnalato in passato come assuntore di stupefacenti, è stato trovato in possesso di due involucri sottovuoto contenenti circa 200 grammi di hashish. Lo stupefacente era occultato nell’auto in uso al giovane. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Montemesola, a scuola con Colorino per la festa dell’Accoglienza - facebook.com Vai su Facebook
Piazza di spaccio in appartamento a Ragusa, arrestato un 28enne tunisino - A Ragusa quasi due chili di droga sono stati sequestrati dai carabinieri a un 28enne tunisino arrestato per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. rainews.it scrive