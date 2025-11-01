Montemesola droga in piazza | arrestato 25enne

Tarantini Time Quotidiano Retata antidroga dei carabinieri di Martina Franca a Montemesola, dove un ragazzo di 25 anni del posto, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Il giovane è stato beccato nella notte intorno alle 2.30 dai Carabinieri del Norm di Martina Franca, in Piazza IV Novembre, nelle vicinanze di un bar. Il 25enne, in compagnia di un amico quasi coetaneo, risultato già segnalato in passato come assuntore di stupefacenti, è stato trovato in possesso di due involucri sottovuoto contenenti circa 200 grammi di hashish. Lo stupefacente era occultato nell’auto in uso al giovane. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

