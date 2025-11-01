Monteforte Irpino verso il voto | la proposta di Siricio per cambiare volto al paese

"Se diventassi sindaco di Monteforte Irpino, la prima cosa che farei sarebbe quella di devolvere la mia indennità per avviare la riqualificazione del cimitero comunale. Noi siamo quello che diamo, non quello che riceviamo", sottolinea Fabio Siricio, candidato sindaco di Monteforte, che è al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

