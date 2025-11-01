Montalto premia gli eroi dell' estate | hanno difeso e salvato il territorio dagli incendi
Benemerenze del Comune di Montalto di Castro a chi, con professionalità, dedizione e spirito di servizio, ha contribuito alle operazioni di spegnimento degli incendi che a luglio hanno duramente colpito il territorio. In particolare nella zona di Pescia Romana, dove il fuoco ha lambito le. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
