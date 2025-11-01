Montagna | valanga in Alto Adige morti 3 alpinisti tedeschi due dispersi

Sono due i gruppi di alpinisti tedeschi coinvolti dalla valanga che si è staccata nella zona dell’Ortles. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Montagna: valanga in Alto Adige, morti 3 alpinisti tedeschi, due dispersi

