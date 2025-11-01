Monsterland Imola nottata intensa Alcol droghe e spray urticante | giovani finiscono al pronto soccorso

Imola (Bologna), 1 novembre 2025 – Nottata di intenso lavoro, quella di Monsterland Halloween ( foto ) Festival all’Autodromo di Imola, per l’Ausl. Nel corso dell’evento, 190 persone hanno avuto necessità di una valutazione sanitaria nei Posti medici avanzati allestiti all’Enzo e Dino Ferrari, con sei persone trasportate in ospedale, una delle quali ancora in osservazione. Secondo quanto ricostruito dalla stessa Azienda sanitaria, le principali cause di intervento, sono state intossicazioni da alcol eo droghe, alcuni traumi lievi e irritazioni da spray urticante. Nessuno dei pazienti presenta condizioni che destino particolari preoccupazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

