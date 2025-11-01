Monsterland da 33mila persone | mega-controlli interforze nella notte di Halloween
Stretta sorveglianza all'Autodromo "Enzo e Dino Ferrari", in occasione della 15^ edizione del “Monsterland Halloween Festival”. L'evento, che ha richiamato circa 33.000 partecipanti da tutta Europa, è stato monitorato da un dispiegamento di forze dell'ordine, trattandosi di uno dei più grandi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
