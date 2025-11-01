Monsterland 2025 il bilancio dei controlli di Halloween a Imola | tre denunce per rapina un arresto per droga

Imola (Bologna), 1 novembre 2025 – Tre denunce per rapina, un arresto per spaccio e oltre venti sanzioni tra violazioni in materia di stupefacenti e guida in stato di ebbrezza. È questo il bilancio dei controlli svolti dalle forze dell’ordine durante il Monsterland Halloween Festival, che nella notte tra giovedì 31 ottobre e venerdì 1° novembre secondo i dati della Questura ha richiamato circa 33mila persone all’Autodromo di Imola. Le denunce di Monsterland 2025: il bilancio dei controlli interforze. Nel corso dei controlli interforze — che hanno coinvolto oltre 200 operatori di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, coordinati dal commissariato di Imola — tre persone (due italiani e un marocchino) sono state denunciate per rapina, con episodi legati al furto di collanine d’oro e di uno smartphone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Monsterland 2025, il bilancio dei controlli di Halloween a Imola: tre denunce per rapina, un arresto per droga

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Monsterland Halloween Festival a Imola: quali sono le strade chiuse e i controlli - Chiuse al traffico, come sempre accade per i grandi eventi in Autodromo, le strade principali attorno all’Enzo e Dino Ferrari. ilrestodelcarlino.it scrive

Imola, tutto pronto per Monsterland: scatta l’ordinanza per la sicurezza - È tutto pronto per la grande festa di Halloween “Monsterland”, in programma a Imola dalle 18 di oggi alle 5 di domani mattina, il sindaco Marco ... Da corriereromagna.it

La lunga notte di Monsterland. Si alza l’asticella della sicurezza . Gabry Ponte: "Vi farò ballare" - Il festival di Halloween, alla sua ‘prima’ imolese dopo 14 edizioni tra Milano e Ferrara, porterà in Autodromo 30mila persone ("Siamo a un passo dal s ... Segnala msn.com