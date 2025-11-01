Monopattino investe una donna scesa dall'autobus mentre è a terra un giovane la deruba

Investita e derubata è la brutta esperienza fatta da una 32enne appena scesa dall'autobus lungo via Prenestina a Roma. I carabinieri hanno individuato e denunciato un 19enne per il furto dello smartphone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Monopattino investe una donna scesa dall’autobus, mentre è a terra un giovane la deruba - Investita e derubata è la brutta esperienza fatta da una 32enne appena scesa dall'autobus lungo via Prenestina a Roma ... Lo riporta fanpage.it

Rapina con un monopattino: travolge una donna e le ruba il cellulare - Un’aggressione dai contorni insoliti è avvenuta nella notte a Roma, in via Prenestina, dove un monopattino guidato da un algerino è stato usato come un ... msn.com scrive

Investita da un uomo in monopattino che scappa, sciacallo le ruba lo smartphone invece di soccorrerla - La ragazza era appena scesa da un autobus ad una fermata della via Prenestina. Segnala romatoday.it