Monaco | Sinner ha il fiatone? Più normale di quando Djokovic sembrava passeggiare…

Oasport.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dario Puppo, con la compagnia di Massimiliano Ambesi e Guido Monaco (qui riportato), ha come d’uso condotto TennisMania, il programma in diretta sul canale YouTube di OA Sport. A Parigi la questione inizia a diventare sempre più interessante, con retroscena che vanno dalla capitale francese ad Atene e poi, di riflesso, a Torino. Sul match di oggi: “ Zverev è un pericolo un po’ meno di Medvedev, il russo avrebbe cercato di allungare ancora di più gli scambi rispetto al tedesco. Shelton è stato dominato il lungo e in largo da Sinner, c’è stata poca storia. Spesso Sinner ha il fiatone dopo gli scambi lunghi, però li vince. 🔗 Leggi su Oasport.it

monaco sinner ha il fiatone pi249 normale di quando djokovic sembrava passeggiare8230

© Oasport.it - Monaco: “Sinner ha il fiatone? Più normale di quando Djokovic sembrava passeggiare…”

Argomenti simili trattati di recente

monaco sinner ha fiatoneMonaco: “Sinner ha il fiatone? Più normale di quando Djokovic sembrava passeggiare…” - Dario Puppo, con la compagnia di Massimiliano Ambesi e Guido Monaco (qui riportato), ha come ... Si legge su oasport.it

monaco sinner ha fiatoneMonaco avverte: “Sinner ha poca benzina nel serbatoio. Ha meno resistenza in questa fase della carriera” - Jannik Sinner resta l'unico italiano in corsa al Masters 1000 di Parigi 2025, dopo la sua vittoria in due set agli ottavi sull'argentino Francisco ... oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Monaco Sinner Ha Fiatone