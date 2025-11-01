Monaco | Sinner ha il fiatone? Più normale di quando Djokovic sembrava passeggiare…
Dario Puppo, con la compagnia di Massimiliano Ambesi e Guido Monaco (qui riportato), ha come d’uso condotto TennisMania, il programma in diretta sul canale YouTube di OA Sport. A Parigi la questione inizia a diventare sempre più interessante, con retroscena che vanno dalla capitale francese ad Atene e poi, di riflesso, a Torino. Sul match di oggi: “ Zverev è un pericolo un po’ meno di Medvedev, il russo avrebbe cercato di allungare ancora di più gli scambi rispetto al tedesco. Shelton è stato dominato il lungo e in largo da Sinner, c’è stata poca storia. Spesso Sinner ha il fiatone dopo gli scambi lunghi, però li vince. 🔗 Leggi su Oasport.it
