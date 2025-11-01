Molto più di una biblioteca | il Tram dei libri festeggia i suoi primi dieci anni
Giovedì scorso, negli spazi del Centro Civico di via Doberdò 20, la Biblioteca “Il Tram dei Libri” di Opicina ha celebrato il suo decimo anniversario con un pomeriggio di festa che ha richiamato un pubblico numeroso e riempito gli spazi del Centro Civico in un clima di entusiasmo e partecipazione. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
