Molto più di una biblioteca | il Tram dei libri festeggia i suoi primi dieci anni
Giovedì scorso, negli spazi del Centro Civico di via Doberdò 20, la Biblioteca “Il Tram dei Libri” di Opicina ha celebrato il suo decimo anniversario con un pomeriggio di festa che ha richiamato un pubblico numeroso e riempito gli spazi del Centro Civico in un clima di entusiasmo e partecipazione. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
News recenti che potrebbero piacerti
Siamo molto felici di ospitare nella nostra rassegna dedicata ai libri, Biblioteca Umana, l’autrice italo-palestinese Sarah Mustafa che ci presenterà il suo romanzo d’esordio in dialogo con il giornalista Giorgio Vincenzi La spia ha i capelli rossi, edito da @hom - facebook.com Vai su Facebook