Molto più di una biblioteca | il Tram dei libri festeggia i suoi primi dieci anni

Triesteprima.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì scorso, negli spazi del Centro Civico di via Doberdò 20, la Biblioteca “Il Tram dei Libri” di Opicina ha celebrato il suo decimo anniversario con un pomeriggio di festa che ha richiamato un pubblico numeroso e riempito gli spazi del Centro Civico in un clima di entusiasmo e partecipazione. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

