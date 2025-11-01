Mohammad Hannoun farà ricorso contro il foglio di via | Mai finanziato Hamas

Milanotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mohammad Hannoun farà ricorso contro il foglio di via. Lo ha fatto sapere lo stesso presidente dell'Associazione dei palestinesi in Italia, a margine del corteo tenutosi a Milano. Hannoun è stato raggiunto nei giorni scorsi da un provvedimento di allontanamento dalla città, emesso dal questore. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

