A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Luciano Moggi, dirigente sportivo. Queste le sue parole: Moggi sul passato di Spalletti. “Il passato di Spalletti è quello di un grande allenatore. Il presente lascia un pò a desiderare anche perchè ricordo uno Spalletti allenatore della Nazionale esautorato, ma costretto ad andare in panchina. Anche accettare 8 mesi alla Juve è una deminutio. Detto questo, Spalletti quando parla alla squadra ha ancora una certa credibilità. Spalletti ha subìto molto moralmente con l’Italia e vorrà rifarsi, ma alla Juve non è il miglior modo di rifarsi perchè va in una squadra che non ha gioco e grandi risultati nelle gambe. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Moggi: “Napoli, Inter e Milan per lo Scudetto. Una deminutio per Spalletti accettare la Juve…”

