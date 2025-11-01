Modric leader in tantissime categorie | per il Milan è insostituibile I suoi obiettivi

Pianetamilan.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luka Modric, centrocampista del Milan, è uno dei giocatori più importanti della squadra rossonera. Ecco l'analisi de 'La Gazzetta dello Sport' con i numeri e non solo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

modric leader in tantissime categorie per il milan 232 insostituibile i suoi obiettivi

© Pianetamilan.it - Modric leader in tantissime categorie: per il Milan è insostituibile. I suoi obiettivi

Approfondisci con queste news

Modric, 40 anni e non sentirli. E lui il nuovo leader del Milan primo in classifica - E il caso di Luka Modric che nelle prime cinque giornate del campionato ha stregato tutti: dai compagni all’allenatore, passando per ... Si legge su corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Modric Leader Tantissime Categorie