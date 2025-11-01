Modena rave notturno nell’ex Bugatti | 5mila persone traffico in tilt e controlli a raffica
Hanno scelto un simbolo della Motor Valley per ritrovarsi, ballare, occupare lo spazio e accendere la notte tra Halloween e Ognissanti: l’ex stabilimento Bugatti a Campogalliano. Nel capannone dismesso, soprannominato Fabbrica Blu, sono arrivati in migliaia. Le stime parlano di circa 5mila partecipanti, con le strade d’accesso congestionate da auto, furgoni e camper e l’intervento . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Video - #Raveparty a #Modena: #musica e tende all'ex #Bugatti di #Campogalliano - X Vai su X
Ore 2 del mattino del primo novembre, non riuscivo a tornare a casa da Modena: un rave party non autorizzato bloccava via Di Vittorio a Campogalliano, tutto il traffico rimandato indietro dalla polizia. Ci sono centinaia di persone ammassate, felpe e cappucci t - facebook.com Vai su Facebook