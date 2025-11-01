MLB World Series 2025 | sarà gara-7! Dodgers col brivido sui Blue Jays Toronto con il fiato sospeso
Sarà gara-7 a decidere le sorti delle World Series 2025. I Los Angeles Dodgers vincono gara-6 per 3-1 nei confronti dei Toronto Blue Jays. Al Rogers Centre si spezza letteralmente in gola l’urlo dei tifosi che speravano di gioire dopo più di trent’anni: la ripetizione della sfida sul monte tra Yoshinobu Yamamoto e Kevin Gausman, già vista in gara-2, finisce ancora a favore del giapponese. Dopo gli inni nazionali, cantati nel caso americano da John Vincent e dal maresciallo David Grenon nel caso canadese, l’inizio vede già una novità nella lineup dei Blue Jays: rientra George Springer, che aveva saltato le due sfide precedenti. 🔗 Leggi su Oasport.it
