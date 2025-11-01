Missione Montevarchi Dragons serve il colpo

Anticipo al sabato per i Dragons Prato, che oggi alle 18 vanno a far visita al forte Montevarchi con cui divide la testa della classifica del campionato di serie C. A dire il vero, dopo la sesta giornata, al comando c’è una vera e propria ammucchiata. Sette squadre, tutte appaiate a quota 8 punti, compreso l’altra pratese, l’Union Basket che scenderà regolarmente sul parquet domani, alla Toscanini, contro il Sansepolcro. Ma torniamo ai Dragons, che superata la fase critica, sono reduci da due belle vittorie consecutive. E Montevarchi sarà un bel test per saggiare la continuità degli uomini di coach Banchelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Missione Montevarchi. Dragons, serve il colpo

Leggi anche questi approfondimenti

Dopo la vittoria per 3 a 2 a Camaiore il Montevarchi prepara la partita interna con lo Scandicci. Per i rossoblù la possibilità di bissare i tre punti e portare a casa due vittorie consecutive in campionato. Statistica mai registrata in questa stagione. - facebook.com Vai su Facebook

Missione Montevarchi. Dragons, serve il colpo - Anticipo al sabato per i Dragons Prato, che oggi alle 18 vanno a far visita al forte Montevarchi con cui divide la testa della classifica del campionato di serie C. Come scrive msn.com

Serie D: tra Coppa e campionato serve compattezza ai rossoblù. Conferme da Cannara. Montevarchi, pareggio di sostanza. Buone risposte per Marmorini - Il pareggio a reti bianche di Cannara è stato accolto con una certa soddisfazione nell’ambiente montevarchino e non solo perché ha fruttato il primo punto in trasferta del campionato. Si legge su msn.com