Minuscolo ma tenace la storia del riccio che lotta per vivere | la madre è stata uccisa da un' auto

Viterbotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Centro recupero animali selvatici dell'Ente monti Cimini è arrivato il paziente numero mille del 2025. Pesa 66 grammi, ha pochi giorni di vita e tanta voglia di farcela. È un piccolo riccio, che entra nel palmo di una mano, già orfano perché la mamma purtroppo non ce l'ha fatta: è stata. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

