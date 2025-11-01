Minerva la mucca fuggita dal macello e ancora latitante domani finirà in tv

Monzatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Minerva non ci sarà, non si sa neppure dov’è. L’unica certezza è che è stata salvata dal macello e quando verrà recuperata l’attenderà un futuro sereno al Cras Stella del Nord di Calolziocorte (Lecco).Minerva finisce in tvDomani, domenica 2 novembre, la mucca scappata dal macello della provincia. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

