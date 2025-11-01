Minerva la mucca fuggita dal macello e ancora latitante domani finirà in tv

Minerva non ci sarà, non si sa neppure dov’è. L’unica certezza è che è stata salvata dal macello e quando verrà recuperata l’attenderà un futuro sereno al Cras Stella del Nord di Calolziocorte (Lecco).Minerva finisce in tvDomani, domenica 2 novembre, la mucca scappata dal macello della provincia. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

La mucca scappata dal macello circa un mese fa, che da allora tiene l’Italia con il fiato sospeso, è ormai diventata un simbolo della libertà e della lotta contro gli #allevamentintensivi. L’animale, ribattezzata #Minerva, continua a muoversi tra i boschi della #Bria - X Vai su X

La mucca scappata dal macello circa un mese fa, che da allora tiene l’Italia con il fiato sospeso, è ormai diventata un simbolo della libertà e della lotta contro gli #allevamentintensivi. L’animale, ribattezzata #Minerva, continua a muoversi tra i boschi della #Bria - facebook.com Vai su Facebook

Brambilla adotta 'Minerva', la mucca fuggita da un macello in Brianza - Da ieri appartiene alla Lega italiana per la Difesa degli Animali, presieduta dalla deputata Michela Vittoria Brambilla ... Segnala msn.com

Animali, Brambilla riscatta la mucca fuggita da un macello in Brianza e la adotta - Non è un toro, ma una mucca, e non sarà abbattuta perché da ieri appartiene alla Lega Italiana per la Difesa degli Animali e ... Si legge su iltempo.it

La mucca fuggita dal macello, e ancora in fuga, non sarà abbattuta. Brambilla: «Si chiamerà Minerva, sarà il simbolo della lotta agli allevamenti invasivi» - L'animale era scappato nei giorni scorsi dal mattatoio prima di essere abbattuto e aveva fatto perdere le sue tracce nei boschi della Brianza collinare. Come scrive msn.com