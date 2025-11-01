Minerva la mucca fuggita da morte certa finisce in tv su Rete 4

Minerva non ci sarà, non si sa neppure dov'è. L'unica certezza è che è stata salvata dal macello e quando verrà recuperata l'attenderà un futuro sereno al Cras Stella del Nord di Calolziocorte. Domenica 2 novembre, la mucca scappata dal macello della provincia di Monza e che sta ancora vagando. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

La mucca scappata dal macello circa un mese fa, che da allora tiene l’Italia con il fiato sospeso, è ormai diventata un simbolo della libertà e della lotta contro gli #allevamentintensivi. L’animale, ribattezzata #Minerva, continua a muoversi tra i boschi della #Bria - X Vai su X

Mucca fugge dal macello. Brambilla la riscatta e la adotta: «Non sarà abbattuta, si chiamerà Minerva» - E anche per questo era diventato un simbolo del trionfo della vita sulla morte, di un animale predestinato ... Da msn.com

Animali, Brambilla riscatta la mucca fuggita da un macello in Brianza e la adotta - Non è un toro, ma una mucca, e non sarà abbattuta perché da ieri appartiene alla Lega Italiana per la Difesa degli Animali e ... iltempo.it scrive

Brambilla adotta 'Minerva', la mucca fuggita da un macello in Brianza - Da ieri appartiene alla Lega italiana per la Difesa degli Animali, presieduta dalla deputata Michela Vittoria Brambilla ... Si legge su msn.com