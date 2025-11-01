Minerva la mucca fuggita da morte certa finisce in tv su Rete 4

Leccotoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Minerva non ci sarà, non si sa neppure dov'è. L'unica certezza è che è stata salvata dal macello e quando verrà recuperata l'attenderà un futuro sereno al Cras Stella del Nord di Calolziocorte. Domenica 2 novembre, la mucca scappata dal macello della provincia di Monza e che sta ancora vagando. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Mucca fugge dal macello. Brambilla la riscatta e la adotta: «Non sarà abbattuta, si chiamerà Minerva» - E anche per questo era diventato un simbolo del trionfo della vita sulla morte, di un animale predestinato ... Da msn.com

minerva mucca fuggita morteAnimali, Brambilla riscatta la mucca fuggita da un macello in Brianza e la adotta - Non è un toro, ma una mucca, e non sarà abbattuta perché da ieri appartiene alla Lega Italiana per la Difesa degli Animali e ... iltempo.it scrive

minerva mucca fuggita morteBrambilla adotta 'Minerva', la mucca fuggita da un macello in Brianza - Da ieri appartiene alla Lega italiana per la Difesa degli Animali, presieduta dalla deputata Michela Vittoria Brambilla ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Minerva Mucca Fuggita Morte