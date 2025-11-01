Minaccia una donna e dà fuoco ai panni stesi

I Carabinieri della Stazione di Lugo hanno arrestato a Fusignano un 52enne italiano, già noto per i suoi trascorsi giudiziari, per minaccia e danneggiamento. La vicenda ha avuto inizio verso l’una e mezzo, quando alla Centrale operativa è arrivata a telefonata da una residente che segnalava delle grida d’aiuto e un forte trambusto provenire dall’appartamento della sua vicina. Le pattuglie dei Carabinieri giunte velocemente sul posto hanno ascoltato la testimonianza della donna che aveva richiesto l’intervento che riferiva di aver notato un uomo introdursi nel giardino di proprietà della vicina e che insistentemente chiedeva di entrare in casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Minaccia una donna e dà fuoco ai panni stesi

