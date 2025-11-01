Minaccia commerciante e si vanta di appartenere alla camorra | arrestato
Metodo mafioso e detenzione e porto illegale di arma da sparo. Sono le contestazioni che hanno portato i carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna a notificare un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a una persona gravemente indiziata. I militari hanno agito su delega del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Avrebbe insultato, minacciato, oltraggiato Francesca Mauro, 49 anni, prima comandante donna della polizia locale di Pandino. Con queste accuse, un commerciante di 54 anni è finito a processo. I fatti... Leggi tutto - facebook.com Vai su Facebook
Olmedo: minaccia con una pistola un commerciante e in casa ha diverse armi illegali, arrestato https://ift.tt/FOLfE2t - X Vai su X