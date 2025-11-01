Minaccia commerciante e si vanta di appartenere alla camorra | arrestato

Napolitoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Metodo mafioso e detenzione e porto illegale di arma da sparo. Sono le contestazioni che hanno portato i carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna a notificare un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a una persona gravemente indiziata. I militari hanno agito su delega del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

