Minacce social a Gualtieri | Hai buttato già casa mia butterò la tua Blitz dei carabini

AGI - "Questo è per il sindaco e per la sua famiglia. Come ha buttato giù casa nostra, io butterò la sua. Tempo al tempo. Lo Stato non mi fa paura". È il messaggio intimidatorio indirizzato via social al sindaco di Roma Roberto Gualtieri da un uomo di etnia sinti, dopo che il Comune e il Municipio delle Torri hanno demolito due ville abusive a Rocca Cencia. L'uomo sotto al testo - ora cancellato - aveva postato anche una propria foto, nella quale impugna un fucile mitragliatore. Reazione politica alle minacce. Il mondo politico si è ribellato all'ennesimo gesto violento contro un rappresentante delle istituzioni e ha prontamente manifestato solidarietà e vicinanza al sindaco di Roma, a cominciare dalla premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Minacce social a Gualtieri: "Hai buttato già casa mia, butterò la tua". Blitz dei carabini...

Leggi anche questi approfondimenti

Minacce al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Sui social è stata pubblicata una foto dove una persona impugna un fucile e in cui si promette vendetta anche contro la famiglia del sindaco, a seguito della demolizione, lo scorso mercoledì, di alcune ville abusi - facebook.com Vai su Facebook

Minacce social a $donMattiaFerrari: ecco chi si cela dietro gli attacchi al sacerdote. Via al processo il 5 novembre - X Vai su X

Roma, minaccia il sindaco Gualtieri con un fucile sui social: "Mi hai buttato giù casa, ora tocca a te" - Un uomo di etnia sinti ha pubblicato sui social un messaggio intimidatorio contro il primo cittadino e la sua famiglia, dopo che il Comune e il Municipio delle Torri hanno demolito due ville abusive ... Secondo msn.com

Minacce al sindaco Gualtieri dopo la demolizione di ville abusive a Roma: “Hai buttato giù casa mia, ora tocca a te” - Minacce al sindaco di Roma Roberto Gualtieri dopo la demolizione di due ville abusive a Roma: "Era casa mia, ora butterò giù anche casa tua" ... Da fanpage.it

Roma, il sindaco Roberto Gualtieri minacciato sui social: «Mi hai buttato giù casa, ora tocca a te» - Un uomo di etnia sinti ha pubblicato sui social un messaggio intimidatorio dopo che il Comune e il Municipio delle Torri hanno demolito due ville abusive ... Secondo msn.com