Milinkovic Savic para rigori | dopo Camarda ferma Morata In un attimo decidi e ti butti
«Sono abbastanza stanco, è stata una partita dispendiosa contro un Como che gioca bene e ha grandi giocatori. Volevamo vincere e non ci siamo riusciti, alla fine bene portare a casa un punto». Lo ha detto Matteo Politano a Dazn dopo lo 0-0 del Napoli con il Como. «Noi volevano i tre punti - spiega l’esterno azzurro - ma quando non si può vincere l'importante è non perdere. Abbiamo dato continuità. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche questi approfondimenti
All'improvviso, Milinkovic-Savic Il portiere del Napoli è diventato uno specialista nel parare i rigori: - 6 parate su 11 dall'estate 2024 - 3 parate su 34 nel resto della carriera - facebook.com Vai su Facebook
5 - Vanja Milinkovic-Savic ha parato ben cinque degli ultimi nove rigori affrontati in #SerieA; inoltre, dall'inizio della scorsa stagione, solo Nikola Vasilj (6) ha parato più rigori del portiere serbo (5) nei Big-5 tornei europei. Intuito. #LecceNapoli - X Vai su X
Napoli-Como 0-0, Milinkovic-Savic para un rigore a Morata e salva gli azzurri - rigori” per eccellenza, per uscire indenne da una gara difficile contro il Como. Si legge su msn.com
Incredibile Milinkovic-Savic: para il 2° rigore di fila in Napoli-Como, il 6° degli ultimi 10 - Una statistica pazzesca, da pararigori di altissimo livello: Vanja Milinkovic- Secondo tuttomercatoweb.com
Conte fermato da Fabregas, Milinkovic-Savic para un rigore a Morata: pari Napoli, la Roma sogna il sorpasso - Per gli azzurri primo pareggio interno dopo quattro vittorie di fila in campionato ... Scrive corrieredellosport.it