Milinkovic Savic para rigori | dopo Camarda ferma Morata In un attimo decidi e ti butti

«Sono abbastanza stanco, è stata una partita dispendiosa contro un Como che gioca bene e ha grandi giocatori. Volevamo vincere e non ci siamo riusciti, alla fine bene portare a casa un punto». Lo ha detto Matteo Politano a Dazn dopo lo 0-0 del Napoli con il Como. «Noi volevano i tre punti - spiega l’esterno azzurro - ma quando non si può vincere l'importante è non perdere. Abbiamo dato continuità. 🔗 Leggi su Feedpress.me

