Milinkovic-Savic ipnotizza Morata Napoli in ombra | 0-0 con il Como al Maradona
Prima della sfida tra Cremonese e Juventus, che chiuderà il sabato della decima giornata di Serie A, è andata in scena Napoli-Como, terminata sul punteggio di 0-0. Ancora sugli scudi Milinkovic-Savic, che para un rigore a Morata – il secondo consecutivo dopo quello a Camarda – e salva la formazione di Conte, bloccata dall’ennesima ottima prestazione dei lariani. Questo pareggio regalerà una ghiotta occasione per la Roma, che in caso di vittoria sul Milan balzerebbe in solitaria in testa alla classifica. Napoli-Como, il racconto del match. La prima parte della sfida è di studio tra due squadre che non riescono a creare i presupposti per occasioni da rete, con il Como che si fa apprezzare in fase di pressing. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
