Milano – Un ragazzo tiene in mano una bomboletta e un palloncino. Armeggia appoggiandosi ai gradoni di marmo ai piedi della statua dedicata a Vittorio Emanuele II al centro di piazza Duomo. Attacca il palloncino alla bomboletta e lo guarda gonfiarsi d’aria. Poi lo stacca delicatamente premendo le dita sull’apertura e subito mette in bocca la piccola estremità. Aspira. Un altro giovane di fianco fa la stessa cosa. E il rito si ripete per un terzo ragazzo del gruppo. Sono seduti sul marmo, in pieno giorno, incuranti della folla attorno, del viavai di milanesi e turisti che passeggiano o scattano foto davanti alla cattedrale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, in piazza Duomo lo sballo dei ragazzi con la “droga della risata”