milano hannoun annuncia ricorso contro il foglio di via emesso dal questore

“Farò ricorso contro il foglio di via. I miei legali sono già a lavoro”. Così Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione dei palestinesi in Italia, ha commentato il provvedimento di allontanamento dalla città di Milano emesso dal questore del capoluogo lombardo nei giorni scorsi a seguito delle dichiarazioni rilasciate durante il c orteo pro Palestina del 18 ottobre 2025. “Questo foglio di via è un’ammonizione del governo Meloni non alla persona di Hannoun ma al corteo che da due anni non si è mai fermato nella città di Milano. Per fare pressioni su di noi che abbiamo sconfitto sia la lobby sionista sia la narrativa del governo nazifascista italiano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

