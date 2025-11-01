Milano-Cortina 2026 il TAS parzialmente accoglie il ricorso russo | via libera agli atleti neutrali
Il TAS ha parzialmente accolto il ricorso della Federazione russa di slittino contro la FIL: sì alla partecipazione individuale di atleti neutrali ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Nuovo capitolo nella vicenda della partecipazione russa ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha accolto parzialmente il ricorso della Federazione Russa di Slittino (RLF) e di sei suoi atleti contro la Federazione Internazionale di Slittino (FIL). Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
