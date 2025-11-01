Milano-Cortina 2026 a cento giorni dal via | l’Italia corre contro il tempo

A cento giorni dalle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, l’Italia si ritrova in un copione che conosce fin troppo bene, quello del Paese che parte in ritardo, ma giura di arrivare in tempo. Un déjà- vu che francamente speravamo di non dover più rivivere. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Milano-Cortina 2026, a cento giorni dal via: l’Italia corre contro il tempo

Altre letture consigliate

In vista dei XXV Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Supernews, testata giornalistica, lancia una nuova sfida per studenti e giovani talenti della comunicazione: creare e sviluppare una rivista online dedicata alla promozione del gran - facebook.com Vai su Facebook

Jannik, ti aspettiamo #MilanoCortina2026 #Olympics #100DaysToGo - X Vai su X

Olimpiadi, Milano-Cortina 2026 è nei tempi. Il 90% degli impianti era già esistente: niente cattedrali nel deserto. Parla Giovanni Malagò - In campo miliardi di investimenti e un modello diffuso per rilanciare strutture e territori lasciando un’eredità al Paes ... Lo riporta milanofinanza.it

Cento giorni all'Olimpiade Milano-Cortina 2026: «Il 6 febbraio deve essere tutto pronto, per forza!» - «C'è qualcosa sulla quale siamo più attenti, ci sono molte cose che sono assolutamente pronte, altre meno. Scrive msn.com

Cento giorni a Milano-Cortina, attesi 2.900 atleti da tutto il mondo - (askanews) – Mancano esattamente cento giorni alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Si legge su askanews.it