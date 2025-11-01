Milano controlli straordinari nella notte di Halloween | le immagini

Tgcom24.mediaset.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Implementati i controlli durante la notte di Halloween, a Milano. In campo centinaia di carabinieri del Nucleo Radiomobile. E' stato effettuato un controllo straordinario alla circolazione stradale nelle aree della movida per garantire la sicurezza stradale contrastare la guida in stato di ebrezza o sotto effetto di stupefacenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, controlli straordinari nella notte di Halloween: le immagini

