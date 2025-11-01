Milano controlli dei carabinieri in zone movida | sequestri di droga e arresti VIDEO

Nella notte tra il 31 ottobre ed il 1 novembre, a Milano, nei pressi delle aree della "Movida" interessate anche dai festeggiamenti di Halloween, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, supportati da quelli della Compagnia Milano Duomo, della compagnia di intervento operativo del 3' Reggimento Lombardia, da un’unità cinofila antidroga del Nucleo Cinofili di Casatenovo e da un’equipe medica per la verifica dell’assunzione di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un servizio di controllo alla circolazione stradale, mediante un articolato posto di blocco. Durante la notte sono state controllate 549 persone, a bordo di 266 veicoli; ritirate complessivamente 27 patenti di guida, di cui 6 per guida sotto l’effetto di stupefacenti e 21 per guida sotto l’effetto di alcol; sequestrati 18 gr. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Milano, controlli dei carabinieri in zone movida: sequestri di droga e arresti. VIDEO

