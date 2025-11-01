Milano arrestata Katia la nera | la regina dello spaccio

Una rete di spaccio organizzata come un’impresa, con contabilità precisa, consegne a domicilio e persino “rider” travestiti da fattorini del cibo. È quanto hanno scoperto i Carabinieri del Ros e la Polizia Penitenziaria nel corso di una vasta operazione antidroga condotta nel quartiere milanese della Barona, che ha portato in carcere 19 persone, tra cui la presunta reggente del gruppo, Katia Adragna, detta “la Nera”, 46 anni. Secondo l’ordinanza firmata dalla gip di Milano Mariolina Panasiti, su richiesta dei pm della Dda Francesco De Tommasi e Gianluca Prisco, la donna avrebbe creato e diretto una “cellula” della “Nuova Barona”, un’articolazione del clan Calajò, storica famiglia della malavita milanese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milano, arrestata "Katia la nera": la regina dello spaccio

