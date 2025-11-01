Milano al via i lavori per la pista ciclabile Beats | collegherà 38 scuole il percorso

Milano, 1 novembre 2025 – Al via lunedì prossimo, 3 novembr4, i lavori per la realizzazione del nuovo itinerario ciclabile che collegherà piazza Bruno Buozzi col Naviglio Pavese, nel Municipio 5, a Milano. Si tratta del primo tratto - lungo poco più di due chilometri - dell'itinerario ciclabile Beats (Bagolari East to South, il nome si ispira ai bagolari, gli alberi che caratterizzano molte strade milanesi lungo il percorso della pista ciclabile), vincitrice del bando BICI (Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure) promosso da Bloomberg Philanthropie s, grazie al quale il Comune ha ottenuto un finanziamento di 400mila dollari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, al via i lavori per la pista ciclabile Beats: collegherà 38 scuole, il percorso

Contenuti che potrebbero interessarti

I ritardi nei lavori della metrotranvia Milano–Desio–Seregno stanno mettendo in ginocchio decine di imprese, negozi e artigiani lungo il tracciato dei cantieri. Attività che da mesi subiscono cali di fatturato, perdita di clienti e gravi disagi dovuti all’accesso limitat - facebook.com Vai su Facebook

?Proseguono i lavori al complesso Erp di via Tofano ?Le tre torri, demolite e in ricostruzione, diventeranno edifici ad alta efficienza energetica Previsti 180 alloggi per Servizi Abitativi Pubblici e 10 per Servizi Abitativi Sociali ?Progetto TorreC cofinanzia - X Vai su X

Milano-Cortina, -100 giorni al via: cantieri, eventi e tappe in vista dell'emozionante cerimonia d'apertura - A 100 giorni dal via dei giochi, ecco come procedono cantieri e appuntamenti di preparazione. Scrive sport.virgilio.it

Olimpiadi Milano-Cortina: meno cento giorni al via - All’interno, nelle immagini pubblicate sui social da Simico, tutto è perfettamente funzionante. Riporta rainews.it

Milano-Cortina: 100 giorni al via Olimpiade da record: la nuova pista da bob è costata meno del previsto - Un evento mondiale voluto dal Governo e dai governatori delle regioni e osteggiato da molti altri che adesso sono pronti a salire sul carro. Riporta panorama.it