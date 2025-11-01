Milan traguardo storico | superati i 100 milioni dai ricavi dagli sponsor

'Il Sole 24 Ore' fa il punto sui ricavi del Milan per quanto riguarda gli sponsor. Per il club in arrivo il traguardo storico dei 100 milioni. Ecco i dettagli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, traguardo storico: superati i 100 milioni dai ricavi dagli sponsor

Contenuti che potrebbero interessarti

STATISTICHE - Il Napoli ha vinto la 1100a partita in Serie A diventando la sesta squadra a raggiungere questo traguardo nella competizione dopo Juventus, Inter, Milan, Roma e Fiorentina. - facebook.com Vai su Facebook

#Jashari vede il traguardo: c'è la data per il rientro al #Milan. Si, ma dove giocherà? #SempreMilan - X Vai su X

Serie A – Il Milan raggiunge Inter, Roma e Juventus: è la quarta squadra a riuscirci - Dopo Inter, Roma e Juventus è toccato ai rossoneri Il Milan, nel match giocato contro il Pisa, ha tagliato un traguardo monumentale nella sua gloriosa ... Si legge su milannews24.com

Il Milan ha giocato la partita numero 3100 della sua storia in Serie A - Il Milan ha giocato la partita numero 3100 della sua storia in Serie A; è la quarta squadra a tagliare questo traguardo dopo Inter, Roma e Juventus nella massima serie. Secondo milannews.it

14 vittorie consecutive in stagione e il Bayern Monaco fa un nuovo record: superato il Milan - Il Bayern Monaco ha vinto tutte le prime 14 partite giocate nella nuova stagione. Scrive msn.com