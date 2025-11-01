Milan serve la svolta in attacco? Sul mercato occhio a due nomi Il punto dell’esperto

Pianetamilan.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero pensare a un colpo in attacco a gennaio? Il club avrebbe nel mirino due giocatori. Le ultime novità dall'esperto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan serve la svolta in attacco sul mercato occhio a due nomi il punto dell8217esperto

© Pianetamilan.it - Milan, serve la svolta in attacco? Sul mercato occhio a due nomi. Il punto dell’esperto

Contenuti che potrebbero interessarti

Attacco inedito per Allegri, la scelta per Milan-Roma - Le scelte del tecnico livornese Fra pochissimo Massimiliano Allegri interverrà in conferenza stampa ... Scrive milanlive.it

Atalanta Milan, Allegri ha sciolto i dubbi in attacco: scelta inattesa! Spunta un nome a sorpresa, le ultimissime - Tutti gli aggiornamenti La trasferta di Bergamo contro l’Atalanta rappresenta un passaggio cruciale per il ... Lo riporta calcionews24.com

milan serve svolta attaccoLa svolta di Juric: si torna al centravanti e al tridente - Secondo la Gazzetta dello Sport, comunque, l’ Atalanta alla ricerca del punto di svolta per tornare a ottenerne tre per volta dovrebbe tornare al c ... Si legge su calcioatalanta.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Serve Svolta Attacco