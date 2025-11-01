Milan serve la svolta in attacco? Sul mercato occhio a due nomi Il punto dell’esperto
Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero pensare a un colpo in attacco a gennaio? Il club avrebbe nel mirino due giocatori. Le ultime novità dall'esperto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
