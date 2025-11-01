Milan-Roma sogni di scudetto a confronto a San Siro Probabili formazioni e orari tv

Milano 1 novembre 2025 - Prima serata alla Scala del calcio dove si metteranno a confronto i sogni scudetto dell'una e dell'altra squadra. Il Milan ospita la Roma nel posticipo di domenica sera alle ore 20.45 in una sfida dove le ambizioni di scudetto di Massimiliano Allegri e di Gian Piero Gasperini verranno messe alla prova. Per i padroni di casa l'occasione di rimettersi subito a contatto con la vetta, dopo i due pareggi consecutivi, per i capitolini invece si sogna di prolungare il soggiorno in vetta alla graduatoria. Due maestri della difesa l'uno contro l'altro: la terza migliore retroguardia del campionato (7 reti subite), quella meneghina, contro la migliore in assoluto, quella romanista (4 reti subite).

