Milan Roma parla il doppio ex Florenzi | Scudetto? Favorite Inter e Napoli alla pari Ma è una lotta aperta Modric è come Totti Maldini o Zanetti

Milan Roma, parla il doppio ex Alessandro Florenzi a poche ore dalla super sfida di Serie A: «Scudetto? Favorite Inter e Napoli, alla pari» Alessandro Florenzi è il grande ex di Milan-Roma, gara che andrà in scena domani sera a San Siro. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore racconta la sua nuova . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan Roma, parla il doppio ex Florenzi: «Scudetto? Favorite Inter e Napoli, alla pari. Ma è una lotta aperta. Modric è come Totti, Maldini o Zanetti»

