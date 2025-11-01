Milan-Roma l’auspicio di Canuti | Dovremmo vedere una bella partita Vedo più favorito …

Pianetamilan.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan cerca il riscatto contro la Roma capolista di Gasperini. L’ex rossonero Nazzareno Canuti, ai microfoni di Radio Dance City4You, si augura un match giocato a viso aperto e vede i rossoneri leggermente favoriti grazie al fattore San Siro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Roma, l’auspicio di Canuti: “Dovremmo vedere una bella partita. Vedo più favorito …”

