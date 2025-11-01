Milan-Roma la conferenza stampa di Gasperini LIVE

Sololaroma.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà un match di fondamentale importanza quello che la Roma affronterà domani, domenica 2 novembre, a San Siro, contro il Milan di Massimiliano Allegri. Alle ore 20:45, i giallorossi andranno a caccia del secondo successo consecutivo in campionato dopo quello con Sassuolo per consolidare il primato in classifica. Segui su SololaRoma.it la conferenza stampa della vigilia di Gasperini. 4 minuti fa 1 Novembre 2025 13:16 13:16 Gasperini atteso in sala stampa. A breve avrà inizio la conferenza stampa del tecnico dal centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

milan roma la conferenza stampa di gasperini live

© Sololaroma.it - Milan-Roma, la conferenza stampa di Gasperini LIVE

Argomenti simili trattati di recente

Milan, Allegri: "Leao c'è, in cinque out. Scudetto? Non bisogna pensare, ma fare" - Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Milan- Riporta tuttomercatoweb.com

milan roma conferenza stampaA San Siro arriva la Roma capolista: la conferenza di Allegri in diretta - Dopo i pareggi contro Pisa e Atalanta, il Milan ospita la Roma capolista con l'obiettivo di tornare a vincere e a correre in vetta. Si legge su msn.com

milan roma conferenza stampaMilan, domani big match contro la Roma. A breve c'è Allegri in conferenza - Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Milan- Da tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Roma Conferenza Stampa