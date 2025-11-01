Sarà un match di fondamentale importanza quello che la Roma affronterà domani, domenica 2 novembre, a San Siro, contro il Milan di Massimiliano Allegri. Alle ore 20:45, i giallorossi andranno a caccia del terzo successo consecutivo in campionato dopo quelli con Sassuolo e Parma per consolidare il primato in classifica. Segui su SololaRoma.it la conferenza stampa della vigilia di Gasperini. 2 minuti fa 1 Novembre 2025 13:38 13:38 Cristante può andare in marcatura su Modric?. “Cristante sulla trequarti è proponibile per il nostro tipo di gioco e di partita, anche Pellegrini e El Aynaoui hanno fatto bene. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Milan-Roma, la conferenza stampa di Gasperini LIVE: "Dybala ha grandi qualità fisiche"