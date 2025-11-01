Milan-Roma la conferenza stampa di Gasperini LIVE | Dybala ha grandi qualità fisiche non parlo di Scudetto e Champions

Sarà un match di fondamentale importanza quello che la Roma affronterà domani, domenica 2 novembre, a San Siro, contro il Milan di Massimiliano Allegri. Alle ore 20:45, i giallorossi andranno a caccia del terzo successo consecutivo in campionato dopo quelli con Sassuolo e Parma per consolidare il primato in classifica. Segui su SololaRoma.it la conferenza stampa della vigilia di Gasperini. 3 minuti fa 1 Novembre 2025 13:47 13:47 Come stanno Dovbyk e Ferguson? Bailey come lo ha visto?. “Dovbyk è in crescita, lo abbiamo detto già da qualche settimana. Se sta bene fisicamente fa di più anche tecnicamente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

